Полиция Чехии опросила президента по делу "угроз" от главы МИД

Президент Чехии Петр Павел уже описал полиции свою версию событий, связанных с SMS-сообщениями, которые его советник Петр Коларж получил в конце января от министра иностранных дел Петра Мацинки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

В конце января полиция Чехии сообщила, что получила официальное уведомление о расследовании содержания текстовых сообщений главы МИД Петра Мацинки.

"Я не раскрою ничего необычного, если скажу, что все закончено", – ответил в четверг пресс-секретарь президентской канцелярии Вит Коларж на вопрос Novinky о том, обратился ли уже президент в полицию, чтобы дать объяснения.

"Мы договорились не разглашать никаких подробностей об этом. Я только знаю, что это было в его календаре вчера или сегодня, я не уверен в дате", – отметил Коларж, добавив, что на данный момент у него нет больше информации.

Директор департамента коммуникаций Администрации президента республики добавил, что раскрыть подробности в ближайшие дни не будет возможно, также из-за обязательства соблюдать конфиденциальность.

На прошлой неделе Павел заявил, что в какой-то момент этого года ему придется обратиться в полицию для дачи объяснений, поскольку она расследует обстоятельства, связанные с SMS-сообщениями. Делом занимаются следователи из Национального центра организованной преступности (NCOZ), которые обычно рассматривают дела об угрозах и преступлениях против конституционных должностных лиц.

Как сообщалось, в Чехии разгорелся скандал между президентом и министром иностранных дел – из-за сообщений Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павла по поводу назначения скандального Филипа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

В сообщениях, обнародованных президентом Чехии, глава МИД угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение в отношении Турека.

Павел, в свою очередь, отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

