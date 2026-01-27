Президент Чехії заявив про спроби шантажу і залякування з боку глави МЗС

Президент Чехії Петр Павел заявив, що голова партії "Автомобілісти" і міністр закордонних справ Петр Мацінка намагається шантажувати його з приводу призначення скандального Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища.

Про це Павел написав в Х, передає "Європейська правда".

Мацінка через президентського радника передав президенту повідомлення, які Петр Павел вважає надзвичайно серйозними і спробою шантажу.

Павел заявив, що Мацінка вже тривалий час намагався вплинути на його позицію щодо призначення запропонованого члена уряду Філіпа Турека.

"Досі я ставився до всіх цих спроб поблажливо. Однак сьогодні вночі він надіслав мені через мого радника Петра Коларжа – хоча він знає адресу Адміністрації Президента – два текстові повідомлення. Інформацію, що міститься в них, я вважаю надзвичайно важливою. Тому я вирішив опублікувати їх повністю", – розповів він..

"Я вважаю слова міністра закордонних справ у текстових повідомленнях спробою шантажу. Я вважаю це неприпустимим і абсолютно не прийнятним в наших демократичних умовах", – заявив Павел.

У SMS-повідомленні Мацінка пише про необхідність залучити Турека до Міністерства охорони навколишнього середовища. "Він (президент – ред.) зможе спати спокійно, коли у Міністерстві охорони навколишнього середовища буде Турек".

"Але якщо ні, я спалю мости таким чином, що це увійде в підручники з політології як крайній випадок співіснування (гілок влади)", написав Мацінка.

"У цьому питанні я маю підтримку прем'єр-міністра, не кажучи вже про позицію СПД", – написав Мацінка Коларжу, додавши, що у середу він вирушає до Брюсселя і йому потрібно знати, на чому він стоїть.

"Я розумію, що президента не можна шантажувати, але політика – це компроміси, якщо ви хочете на щось впливати. Або все буде можливо, або нічого не буде можливо. Якщо він нічого не зробить або принаймні не погодиться на деякі переговори з приводу Турека у Міністерстві охорони навколишнього середовища, наслідки будуть для нього (і не тільки для нього) дуже несподіваними", – додав він.

"Якщо він дійсно має підтримку прем'єр-міністра у своїх діях, то заяви Петра Мацінки є не тільки ілюстрацією підходу нового уряду до розподілу влади в нашому конституційному ладі, але й доказом того, що фундаментальні питання нашої зовнішньої та безпекової політики стали заручниками особистих симпатій та інтересів", – заявив Петр Павел.

"Зі свого боку можу сказати, що залякування на мене не діє і я й надалі буду керуватися насамперед Конституцією та інтересами Чеської Республіки. Я подаю заяву до органів безпеки і маю намір передати надіслані повідомлення юристам для оцінки, чи не йдеться про фактичну склад злочину шантажу", – додав він.

Нагадаємо, що Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Через відмову президента Чехії призначити його міністром охорони навколишнього середовища 12 січня Турека призначили урядовим представником з питань кліматичної політики.