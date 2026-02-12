З уряду британського прем’єра пішов у відставку ще один посадовець

Секретар кабінету міністрів прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера – Кріс Вормальд – подав у відставку.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Стармер призначив Вормальда на посаду у 2024 році. Раніше він був постійним секретарем у Міністерстві охорони здоров’я та соціальної допомоги, консультував міністра охорони здоров’я з питань політики та керував бюджетом з 2016 до грудня 2024 року.

Протягом останніх місяців з’являлися повідомлення, що прем’єр-міністр був незадоволений його роботою, тому його відхід не став великою несподіванкою.

"Для мене було честю та привілеєм працювати державним службовцем протягом останніх 35 років, а особливо – очолювати службу як секретар кабінету міністрів", – заявив Вормальд.

Стармер, своєю чергою, подякував йому за "довгу та видатну кар’єру державного службовця".

Відставка Вормальда збіглася у часі із періодом, коли прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

На тлі політичного скандалу свою посаду залишили директор з комунікацій в офісі прем’єра Тім Аллан, а також глава адміністрації прем'єра Британії Морган Максвіні.

