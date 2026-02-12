Из правительства британского премьера ушел в отставку еще один чиновник

Секретарь кабинета министров премьер-министра Великобритании Кира Стармера – Крис Вормальд – подал в отставку.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Стармер назначил Вормальда на должность в 2024 году. Ранее он был постоянным секретарем в Министерстве здравоохранения и социальной помощи, консультировал министра здравоохранения по вопросам политики и управлял бюджетом с 2016 по декабрь 2024 года.

В течение последних месяцев появлялись сообщения, что премьер-министр был недоволен его работой, поэтому его уход не стал большой неожиданностью.

"Для меня было честью и привилегией работать государственным служащим в течение последних 35 лет, а особенно – возглавлять службу в качестве секретаря кабинета министров", – заявил Вормальд.

Стармер, в свою очередь, поблагодарил его за "долгую и выдающуюся карьеру государственного служащего".

Отставка Вормальда совпала по времени с периодом, когда премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

На фоне политического скандала свои должности покинули директор по коммуникациям в офисе премьера Тим Аллан, а также глава администрации премьера Великобритании Морган Максвини.

