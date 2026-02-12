Фіцо – Нідерландам: куріть собі траву і визнавайте 70 гендерів, а нас не чіпайте

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дорікнув Нідерландам після того, як у новій коаліційній угоді було запропоновано скоротити фінансування ЄС та обмежити права голосу для держав-членів, які вважаються євроскептичними, – зокрема, Словаччини та Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У відео, опублікованому в четвер, Фіцо звинуватив своїх "голландських політичних друзів" у втручанні у суверенні справи Словаччини після того, як голландська коаліційна угода запропонувала розглянути можливість скорочення фінансування ЄС та обмеження прав голосу для держав-членів, які, на її думку, недостатньо відповідають основним європейським цінностям.

У підписаній наприкінці січня проєвропейській коаліційній угоді Нідерландів зазначено, що Нідерланди будуть домагатися спрощення процедури статті 7 ЄС, щоб полегшити позбавлення права голосу країн, які "активно підривають Європу", таких як Угорщина та Словаччина.

"Ви можете продовжувати курити марихуану і визнавати 70 гендерів. Це ваша справа. Але погрожувати іншій країні покаранням за її суверенітет і легітимність – це перехід червоної лінії", – сказав Фіцо.

Фіцо попередив, що покарання держав-членів за їхні "суверенні погляди" є "шляхом до пекла" і може підірвати ЄС в цілому.

Днем раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив протест проти формулювання в коаліційній угоді Нідерландів, відкинувши як "абсолютно неправдиве" твердження, що Словаччина активно підриває Європу.

Варто зазначити, що у жовтні парламент Нідерландів закликав вжити правових заходів проти Словаччини через конституційну поправку, яка визначає лише дві статі, забороняє усиновлення дітей одностатевими парами та стверджує верховенство національного права над правом ЄС у питаннях, пов'язаних з "національною ідентичністю та культурно-етичними питаннями".

З моменту повернення до влади в 2023 році на четвертий термін партія Фіцо вжила заходів для ліквідації антикорупційних інституцій, зокрема скасувала Спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними корупційними справами, та розформувала NAKA, елітний поліцейський підрозділ, завданням якого була боротьба з організованою злочинністю.

У листопаді Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.