Фицо – Нидерландам: курите себе травку и признавайте 70 гендеров, а нас не трогайте

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо упрекнул Нидерланды после того, как в новом коалиционном соглашении было предложено сократить финансирование ЕС и ограничить права голоса для государств-членов, которые считаются евроскептическими, – в частности, Словакии и Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В видео, опубликованном в четверг, Фицо обвинил своих "голландских политических друзей" во вмешательстве в суверенные дела Словакии после того, как голландское коалиционное соглашение предложило рассмотреть возможность сокращения финансирования ЕС и ограничения прав голоса для государств-членов, которые, по его мнению, недостаточно соответствуют основным европейским ценностям.

В подписанном в конце января проевропейском коалиционном соглашении Нидерландов указано, что Нидерланды будут добиваться упрощения процедуры статьи 7 ЕС, чтобы облегчить лишение права голоса стран, которые "активно подрывают Европу", таких как Венгрия и Словакия.

"Вы можете продолжать курить марихуану и признавать 70 гендеров. Это ваше дело. Но угрожать другой стране наказанием за ее суверенитет и легитимность – это переход красной линии", – сказал Фицо.

Фицо предупредил, что наказание государств-членов за их "суверенные взгляды" является "путем в ад" и может подорвать ЕС в целом.

Днем ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил протест против формулировки в коалиционном соглашении Нидерландов, отвергнув как "абсолютно ложное" утверждение, что Словакия активно подрывает Европу.

Стоит отметить, что в октябре парламент Нидерландов призвал принять правовые меры против Словакии из-за конституционной поправки, которая определяет только два пола, запрещает усыновление детей однополыми парами и утверждает верховенство национального права над правом ЕС в вопросах, связанных с "национальной идентичностью и культурно-этическими вопросами".

С момента возвращения к власти в 2023 году на четвертый срок партия Фицо приняла меры для ликвидации антикоррупционных институтов, в частности отменила Специальную прокуратуру, которая занималась громкими коррупционными делами, и расформировала NAKA, элитное полицейское подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок к Конституции.

Свои оговорки относительно таких изменений ранее высказала Венецианская комиссия Совета Европы.