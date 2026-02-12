ЗМІ: колишній глава МВС Франції хоче балотуватися в президенти у 2027-му

Колишній міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло та голова партії "Республіканці" планує балотуватися в президенти на виборах 2027 року.

Про це стало відомо Reuters від обізнаних посадовців, пише "Європейська правда".

65-річний сенатор з департаменту Вандея на заході Франції обіймав посаду міністра внутрішніх справ з 2024 по 2025 рік, спочатку в уряді колишнього прем'єр-міністра Мішеля Барньє, а потім в уряді Франсуа Байру.

Він був перепризначений, коли чинний прем'єр-міністр Себастьян Лекорню вступив на посаду, але незабаром після цього подав у відставку, висловивши обурення щодо інших кадрових рішень Лекорню.

Ретайло є прихильником жорсткої політики щодо імміграції й більшу частину свого часу на посаді міністра внутрішніх справ присвятив спробам посилити депортації та боротьбі з наркозлочинністю.

Нещодавно писали, що французькі прокурори у вівторок звернулися до суду з вимогою заборонити лідерці ультраправої партії Марін Ле Пен протягом п’яти років обіймати виборні посади, що може перешкодити їй балотуватися на президентських виборах 2027 року.

Якщо Ле Пен втратить право брати участь у виборах, вона визначила своїм наступником у президентських перегонах свого 30-річного протеже Жордана Барделла.

