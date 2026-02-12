СМИ: бывший глава МВД Франции хочет баллотироваться в президенты в 2027 году
Бывший министр внутренних дел Бруно Ретайло и председатель партии "Республиканцы" планирует баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.
Об этом стало известно Reuters от осведомленных чиновников, пишет "Европейская правда".
65-летний сенатор из департамента Вандея на западе Франции занимал пост министра внутренних дел с 2024 по 2025 год, сначала в правительстве бывшего премьер-министра Мишеля Барнье, а затем в правительстве Франсуа Байру.
Он был переназначен, когда действующий премьер-министр Себастьян Лекорню вступил в должность, но вскоре после этого подал в отставку, выразив возмущение другими кадровыми решениями Лекорню.
Ретайло является сторонником жесткой политики в отношении иммиграции и большую часть своего времени на посту министра внутренних дел посвятил попыткам усилить депортации и борьбе с наркопреступностью.
Недавно писали, что французские прокуроры во вторник обратились в суд с требованием запретить лидеру ультраправой партии Марин Ле Пен в течение пяти лет занимать выборные должности, что может помешать ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года.
Если Ле Пен потеряет право участвовать в выборах, она определила своим преемником в президентской гонке своего 30-летнего протеже Жордана Барделла.
Читайте статью на эту тему: После Макрона: станет ли победа ультраправого Жордана Барделла угрозой для ЕС