Прокурори просять заборонити Марін Ле Пен обіймати державні посади протягом 5 років

Французькі прокурори у вівторок звернулися до суду з вимогою заборонити лідерці ультраправої партії Марін Ле Пен протягом п’яти років обіймати виборні посади, що може перешкодити їй балотуватися на президентських виборах 2027 року.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

57-річна Ле Пен намагається в апеляційній справі оскаржити вирок суду від березня 2025 року, яким її визнали винною у зловживанні коштами Європейського парламенту під час найму помічників у період з 2004 по 2016 рік.

Прокурори звинуватили Ле Пен у тому, що вона очолювала "систему", створену для "викачування" коштів бюджету ЄС на користь своєї партії.

Один із прокурорів, Тьєррі Рамонаксо, заявив у вівторок, що ймовірне привласнення державних коштів є "вкрай серйозним порушенням принципів доброчесності", яке дало партії "конкретну перевагу у вигляді значних заощаджень за рахунок Європейського парламенту".

Рамонаксо також повідомив, що прокуратура звернеться до апеляційного суду Парижа з вимогою визнати винними партійних функціонерів і заборонити їм обіймати виборні посади. Деталі можливого вироку очікуються пізніше.

Інший прокурор, Стефан Мадоз-Бланше, засудив "систему", запроваджену керівництвом партії. "Дії з розтрати державних коштів були навмисно й ретельно приховані", – сказав він.

Апеляційний процес, у якому беруть участь Ле Пен, ще десятеро обвинувачених і партія "Національне об’єднання" як юридична особа, триватиме до наступного тижня.

Очікується, що суд оголосить свій вердикт пізніше, можливо до літа.

Якщо Ле Пен втратить право брати участь у виборах, вона визначила своїм наступником у президентських перегонах свого 30-річного протеже Жордана Барделла.

