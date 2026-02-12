Пять стран НАТО планируют закупить большое количество недорогих дронов
Германия вместе со своими европейскими партнерами по НАТО намерена закупить большое количество недорогих боевых дронов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt.
Соответствующая декларация о намерениях была подписана в кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Дроны должны иметь дальность полета не менее 500 километров.
В случае чрезвычайной ситуации в стране они, среди прочего, предназначены для преодоления оборонительных систем противника. Более дорогое высокоточное вооружение можно будет использовать для более надежного уничтожения соответствующих военных целей. Российские вооруженные силы в настоящее время преследуют подобные цели в своей захватнической войне против Украины, используя беспилотники Shahed иранского производства.
Кроме Германии, в закупке намерены принять участие такие страны, как Франция, Великобритания, Польша и Швеция. Это произойдет в рамках так называемого проекта Elsa, где Elsa означает "European Long-range Strike Approach" (европейский подход к ударам на большие расстояния).
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в Брюсселе, что целью является усиление обычных европейских сил сдерживания и обороны в рамках НАТО. Это важно с учетом текущих вызовов.
Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.
Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.