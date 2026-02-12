Схема ЕС по финансированию перевооружения вызвала политические споры в Польше

Польский президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск вступили в спор по поводу плана вливания миллиардов в польскую оборону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Польша хочет занять 43,7 млрд евро в рамках программы ЕС SAFE, но это вызывает сомнения у националистически настроенного президента страны Кароля Навроцкого.

Навроцкий призвал к осторожности в отношении запланированного кредита Польше – крупнейшего среди всех стран, заимствующих в рамках программы на сумму 150 млрд евро – назвав его "огромным долгом, который польское государство будет выплачивать годами".

Его сотрудники заявили в четверг, что будут работать над внесением поправок в правительственное предложение SAFE.

Это резко контрастирует с мнением проевропейского премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что займы предоставляются на "очень выгодных условиях, недоступных на рынке любым другим способом".

SAFE предоставляет низкопроцентные долгосрочные займы с 10-летним льготным периодом для погашения основной суммы, привлеченные Брюсселем на рынках капитала, и предлагает значительную экономию по сравнению с национальными заимствованиями.

Эти условия чрезвычайно важны для Польши, которая планирует выделить 4,8% своего ВВП на оборону в этом году, что является одним из самых высоких показателей в НАТО. Государственные финансы страны находятся под давлением из-за длительных усилий по развитию вооруженных сил для сдерживания России и поддержки Украины.

Однако Навроцкий относится к этому с осторожностью, а его советники предупреждают, что SAFE имеет целью помочь Германии, а не Польше – это апеллирует к основным избирателям Навроцкого, которые с подозрением относятся к Берлину.

Поляки заслуживают ясности в отношении расходов, условий и любых политических обязательств, связанных с SAFE, заявил Навроцкий во время заседания Совета национальной безопасности Польши, которую он возглавляет, в среду.

"Хотя SAFE формально действует как механизм предоставления займов, нельзя игнорировать косвенный риск, а именно то, что выплаты могут быть связаны с более широкими политическими условиями", – сказал президент.

Навроцкий также призвал правительство опубликовать перечень всех 139 запланированных проектов, которые будут финансироваться за счет SAFE, и поставил под сомнение, не будет ли программа в конечном итоге способствовать западноевропейским оборонным компаниям, а не польским.

После срединной встречи Туск предупредил Навроцкого, чтобы тот не накладывал вето на план SAFE.

"Надеюсь, что сомнения и гримасы неодобрения, которые появились во время обсуждения, не являются прелюдией к вето", – сказал Туск перед тем, как сесть на самолет, летевший на саммит лидеров ЕС в Бельгии.

В среду правительство одобрило законопроект о внедрении SAFE в Польше.

Туск и Навроцкий уже несколько месяцев находятся в состоянии конфликта, поскольку обе стороны готовятся к решающим парламентским выборам в следующем году. Президент наложил вето на несколько ключевых законодательных актов, а парламентская коалиция Туска не имеет достаточного количества голосов, чтобы его преодолеть.

Туск подчеркнул, что 80% средств SAFE останутся в Польше, критикуя бывшее националистическое правительство "Права и справедливости" за подписание крупных оборонных соглашений, которые, по его словам, не дали много работы польским оружейным компаниям.

11 февраля Совет ЕС принял ряд имплементационных решений, предоставляющих финансовую помощь в рамках инициативы SAFE Бельгии, Болгарии, Кипру, Дании, Испании, Хорватии, Португалии и Румынии.

Вторая партия решений Совета по реализации финансовой помощи Эстонии, Греции, Италии, Латвии, Литве, Польше, Словакии и Финляндии была одобрена послами ЕС и, как ожидается, будет официально принята Советом 17 февраля.

В частности, план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всего среди всех государств-участников программы.