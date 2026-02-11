Рада ЄС відкрила шлях до надання допомоги 8 державам-членам для фінансування переозброєння

11 лютого Рада ЄС прийняла низку імплементаційних рішень, що надають фінансову допомогу в рамках ініціативи SAFE Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Іспанії, Хорватії, Португалії та Румунії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Друга партія рішень Ради щодо реалізації фінансової допомоги Естонії, Греції, Італії, Латвії, Литві, Польщі, Словаччині та Фінляндії була схвалена послами ЄС і, як очікується, буде офіційно прийнята Радою 17 лютого.

"Сьогоднішні рішення показують, що ЄС не тільки говорить про оборону, а й діє. За допомогою SAFE ми зміцнюємо нашу безпеку там, де це найважливіше", сказав Васіліс Пальмас, міністр оборони Кіпру, який головує в Раді ЄС.

Рішення є наслідком позитивної оцінки Європейською Комісією національних планів інвестицій у оборону держав-членів. Воно відкриває шлях для першої хвилі доступних довгострокових позик, які будуть надані Комісією, що дозволить країнам-учасницям придбати сучасне оборонне обладнання та підвищити свою обороноздатність.

SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держави-члени, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво шляхом спільних закупівель, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

Наприкінці січня Європейська комісія затвердила другу групу національних оборонних планів у межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe), яка передбачає виділення мільярдних кредитів вісьмом країнам-членам для термінового посилення їхньої боєготовності.

Зокрема, план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.

15 січня Єврокомісія схвалила заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння.