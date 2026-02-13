Британія запропонує союзникам спільну ініціативу зі сприяння переозброєнню

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер виступить з пропозицією для союзників Британії створити спільну ініціативу сприяння переозброєнню.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише "Європейська правда".

Кір Стармер під час Мюнхенської безпекової конференції цими вихідними планує запропонувати західним союзникам Великої Британії створити багатонаціональну оборонну ініціативу для нагляду за спільними закупівлями зброї, що знизило б витрати на переозброєння.

Стармер планує згадати про це у промові в суботу, а також під час приватних дискусій з лідерами.

Британський прем’єр також висловлював інтерес у поновленні перемовин про приєднання Британії до європейської програми SAFE, перші спроби яких закінчились невдачею.

Необхідність нарощення обороноздатності у ситуації, що склалася після відкритого нападу Росії на Україну та зміни політики США, стала викликом для Британії.

В уряді зараз розмірковують, як закрити "чорну діру" у близько 28 млрд фунтів стерлінгів на оборонне фінансування упродовж наступного десятиліття. Британія планує до 2035 року збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП, але через фіскальну позицію Британії ще стоїть питання про те, як це зробити.

