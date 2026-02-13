Британия предложит союзникам совместную инициативу по содействию перевооружению

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступит с предложением для союзников Британии создать совместную инициативу содействия перевооружению.

Об этом говорится в материале Financial Times, пишет "Европейская правда".

Кир Стармер во время Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные планирует предложить западным союзникам Великобритании создать многонациональную оборонную инициативу для надзора за совместными закупками оружия, что снизило бы расходы на перевооружение.

Стармер планирует упомянуть об этом в речи в субботу, а также во время частных дискуссий с лидерами.

Британский премьер также выражал интерес в возобновлении переговоров о присоединении Британии к европейской программе SAFE, первые попытки которых закончились неудачей.

Необходимость наращивания обороноспособности в ситуации, сложившейся после открытого нападения России на Украину и изменения политики США, стала вызовом для Британии.

В правительстве сейчас размышляют, как закрыть "черную дыру" в 28 млрд фунтов стерлингов на оборонное финансирование в течение следующего десятилетия. Великобритания планирует к 2035 году увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП, но из-за фискальной позиции Британии еще стоит вопрос о том, как это сделать.

