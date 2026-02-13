Сейм Польши проголосовал за амнистию для поляков, воюющих за Украину

Сейм Польши принял закон, освобождающий от ответственности поляков, воюющих на стороне Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polskie Radio 24.

Решение было принято почти единогласно. 406 депутатов проголосовали за проект, 19 воздержались, а четверо, среди которых члены "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна и один депутат от "Права и справедливости", выступили против.

Закон устанавливает амнистию для лиц, воюющих на стороне Украины в войне с Россией. Кроме того, в рамках поправок также была принята амнистия на случай, если какой-то поляк уже был осужден.

Боротьба на стороне иностранного государства без разрешения Министерства обороны в Польше в настоящее время наказывается тюремным заключением от трех месяцев до пяти лет.

Благодаря этому закону добровольцам из Польши, которые поехали воевать на стороне Украины, "прощаются и забываются преступления и правонарушения", состоящие в службе в иностранной армии и вербовке в Вооруженные силы Украины граждан Польши или иностранцев, находящихся на территории Республики Польша, следует из положений закона.

Период амнистии начинается с 6 апреля 2014 года. Неясно, сколько именно поляков воевали или продолжают воевать на стороне Украины.

Летом позапрошлого года сообщали, что с начала полномасштабного российского вторжения против Украины канцелярия президента Чехии утвердила четыре прошения о помиловании чешских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах.

В Праге в позапрошлом году рассматривали дело бывшего военнослужащего Филиппа Симана, которого приговорили к семи годам заключения за мародерство. В то же время суд оправдал Симана именно по статье о службе в ВСУ.