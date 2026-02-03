У ЄС заявили про потребу зменшити залежність від американських технологій

Європейська комісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Марія Луїс Албукерке заявила, що Європа повинна зберігати контроль над ключовими технологіями, що лежать в основі економіки регіону.

Про це вона сказала на конференції з регулювання фінансових технологій у Брюсселі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Албукерке закликала Європейський Союз бути менш залежним від американських технологічних гігантів.

"Європа повинна зберегти контроль над ключовими технологіями, які лежать в основі та рухають наші економіки", – наголосила вона.

Голова наглядового органу De Nederlandsche Bank Стівен Маййор також заявив на цьому ж заході, що Європа повинна менше покладатися на технологічні компанії, що базуються за межами регіону.

За його словами, європейські фінансові установи були більш вразливими до потенційних кібератак через свою залежність від невеликої кількості постачальників хмарних обчислювальних послуг.

"Не можна заперечувати, що в останні роки слабкі місця нашої європейської фінансової системи стали набагато більш вразливими", – додав він, посилаючись на ризики кібербезпеки та погіршення деяких "давніх глобальних відносин".

