Еврокомиссар: ЕС нужно кибероружие

Европейский комиссар по вопросам цифровых и передовых технологий Хенна Вирккунен заявила, что Европа должна иметь возможность осуществлять наступательные операции в киберпространстве, ведь одного сдерживания больше недостаточно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", еврокомиссар заявила в интервью Politico.

В течение многих лет чиновники ЕС и лидеры государств-членов воздерживались от публичных заявлений о поддержке наступательных киберопераций, известных как "взлом в ответ", из-за опасений, что такие операции могут спровоцировать эскалацию со стороны Китая и России.

Но в последнее время государства Евросоюза, включая Германию, Латвию и другие, поддерживают идею проведения таких операций.

"Недостаточно просто защищаться. Нам также нужна наступательная способность", – заявила Вирккунен в интервью в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Европейская комиссия также упомянула о необходимости как оборонных, так и наступательных кибервозможностей в своей Белой книге по вопросам обороны, обнародованной в декабре.

Вирккунен сказал, что Комиссия также определяет критические сферы и отрасли, где ЕС хочет иметь больше контроля над своими данными. Это является частью более широких усилий, направленных на уменьшение зависимости от иностранных технологий и построение объединенной технологической и кибериндустрии в Европе.

"Мы не хотим иметь рискованных зависимостей ни в каких критически важных сферах. Это не означает, что мы планируем делать все самостоятельно. Когда у нас самих нет определенных возможностей, мы очень охотно сотрудничаем с единомышленниками для построения устойчивых цепочек поставок", – добавила еврокомиссар.

Напомним, в этом месяце европейский комиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и союза рынков капитала Мария Луис Албукерке заявила, что Европа должна сохранять контроль над ключевыми технологиями.

Напомним, в конце сентября масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов.