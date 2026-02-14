Посол США при НАТО: один дзвінок Китаю може зупинити війну РФ проти України

Посол США при НАТО Метью Вітакер переконаний, що Китай надає вирішальну підтримку агресії Росії в Україні і може покласти край війні одним телефонним дзвінком.

Заяву Вітакера наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Посол США зауважив, що розв’язана РФ війна "повністю підтримується Китаєм".

"Китай міг би зателефонувати Владіміру Путіну і завтра ж покласти край цій війні, припинивши продаж технологій подвійного призначення", – сказав Вітакер.

Крім того, за його словами, Китай міг би припинити закупівлі російської нафти і газу.

Вітакер раніше говорив, що наразі не визначено, коли саме президенти України та Сполучених Штатів поставлять підписи під мирною угодою, але мир в Україні близький, як ніколи раніше.

Посол США в НАТО також назвав три країни, які купили Україні найбільше американської зброї в рамках PURL.