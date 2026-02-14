Посол США при НАТО: один звонок Китая может остановить войну РФ против Украины

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер убежден, что Китай оказывает решающую поддержку агрессии России в Украине и может положить конец войне одним телефонным звонком.

Заявление Уитакера приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Посол США отметил, что развязанная РФ война "полностью поддерживается Китаем".

"Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец этой войне, прекратив продажу технологий двойного назначения", – сказал Витакер.

Кроме того, по его словам, Китай мог бы прекратить закупки российской нефти и газа.

Уитакер ранее говорил, что пока не определено, когда именно президенты Украины и Соединенных Штатов поставят подписи под мирным соглашением, но мир в Украине близок, как никогда ранее.

Посол США в НАТО также назвал три страны, которые купили Украине больше всего американского оружия в рамках PURL.