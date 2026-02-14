У Литві фіксують стрімке зниження рейтингу президента

У Литві кількість жителів, які позитивно оцінюють президента Гітанаса Науседу, знижується шість місяців поспіль, і за рік вона скоротилася найбільш значно серед усіх політиків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене компанією Baltijos tyrimai на замовлення ELTA, його наводить Delfi.

Згідно з даними опитування, у порівнянні з дослідженням, проведеним у грудні минулого року, погіршилася оцінка двох політиків: кількість тих, хто позитивно оцінює колишнього прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса, зменшилася на 3 відсоткові пункти (у січні так вважали 20%респондентів, а в грудні минулого року – 23%), і Науседи – в січні його позитивно оцінювали 42% респондентів, а місяцем раніше – 45%).

Позитивна оцінка президента знижується вже пів року, починаючи з серпня минулого року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року позитивна оцінка Науседи знизилася на 25 пунктів – у січні 2025 року позитивно про лідера країни відгукувалися 67% респондентів.

Дані опитування, проведеного в січні цього року, також показують, що негативно про президента відгукуються 51% респондентів, тоді як 7% заявили, що не мають думки.

Найбільш позитивно жителі ставляться до колишніх президентів Валдаса Адамкуса (81%) і Далі Грибаускайте (63%).

Сам Науседа вважає, що зниження рейтингу його популярності є наслідком його активної участі у внутрішній політиці.

Нещодавно стало відомо, що Державна інспекція територіального планування та будівництва Литви у лютому проведе перевірку нерухомості президента Гітанаса Науседи після поданої скарги.