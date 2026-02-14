В Литве фиксируют стремительное снижение рейтинга президента

В Литве количество жителей, которые положительно оценивают президента Гитанаса Науседу, снижается шесть месяцев подряд, и за год оно сократилось наиболее значительно среди всех политиков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai по заказу ELTA, его приводит Delfi.

Согласно данным опроса, по сравнению с исследованием, проведенным в декабре прошлого года, ухудшилась оценка двух политиков: количество тех, кто положительно оценивает бывшего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, уменьшилось на 3 процентных пункта (в январе так считали 20% респондентов, а в декабре прошлого года – 23%), и Науседы – в январе его положительно оценивали 42% респондентов, а месяцем ранее – 45%).

Положительная оценка президента снижается уже полгода, начиная с августа прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительная оценка Науседы снизилась на 25 пунктов – в январе 2025 года положительно о лидере страны отзывались 67% респондентов.

Данные опроса, проведенного в январе этого года, также показывают, что негативно о президенте отзываются 51% респондентов, тогда как 7% заявили, что не имеют мнения.

Наиболее положительно жители относятся к бывшим президентам Валдасу Адамкусу (81%) и Дали Грибаускайте (63%).

Сам Науседа считает, что снижение рейтинга его популярности является следствием его активного участия во внутренней политике.

Недавно стало известно, что Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы в феврале проведет проверку недвижимости президента Гитанаса Науседы после поданной жалобы.