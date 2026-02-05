Будинок президента Литви перевірять через скаргу щодо незаконної власності

Державна інспекція територіального планування та будівництва Литви у лютому проведе перевірку нерухомості президента Гітанаса Науседи після поданої скарги.

Про це повідомив у четвер новинний портал Delfi, пише "Європейська правда".

За даними порталу, перевірку було ініційовано після скарги, в якій стверджується, що президент міг незаконно зайняти земельну ділянку, що перебуває у державній власності, у регіональному парку Павільняй, де розташований його приватний будинок.

В Офісі президента повідомили порталу, що Науседа поінформований про заплановану перевірку, і що визначення обґрунтованості скарги належить до компетенції відповідних органів.

Після вступу на посаду Науседа відмовився переїхати до офіційної президентської резиденції і вирішив надалі мешкати у своєму будинку в регіональному парку Павільняй.

Як повідомлялося, понад половина литовців змінили на гірше думку про президента Гітанаса Науседу протягом минулого року.

Науседа вважає, що зниження рейтингу його популярності є наслідком його активної участі у внутрішній політиці.