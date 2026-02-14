У Німеччині кажуть, що їхня система охорони здоров’я не готова до воєнного часу

Міністерка охорони здоров'я Німеччини Ніна Варкен заявила, що хотіла б, щоб німецька система охорони здоров'я була краще підготовлена до умов воєнного часу.

Заяву німецької міністерки наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

"Досі ми були занадто мало підготовлені", – сказала вона.

За словами Варкен, необхідно забезпечити не тільки безперервне медичне обслуговування населення, але і поранених військовослужбовців німецьких збройних сил або союзників по НАТО.

"Влітку ми представимо законопроєкт про закон, спрямований на зміцнення системи охорони здоров'я, щоб спробувати усунути цю слабкість", – зазначила очільниця МОЗ.

Вона також додала, що уряд буде тісно співпрацювати з військовими з цього питання.

Варкер підкреслила, що насамперед важливо навчити медичний персонал більш ефективно реагувати на кризові ситуації і військові травми, а також виявити медичних працівників, які вже володіють такими навичками.

Вона заявила, що ці приготування не обов'язково вплинуть на плани уряду щодо закриття деяких невеликих лікарень в рамках реформи охорони здоров'я.

"Ми не можемо зберігати структури тільки через можливий сценарій оборони", – сказала вона.

Нещодавно керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років, а Німеччина буде в епіцентрі подій.

Тим часом більшість жителів у США, Канаді, Великій Британії та Франції вважають ймовірним початок Третьої світової війни протягом наступних п'яти років.