Министр здравоохранения Германии Нина Варкен заявила, что хотела бы, чтобы немецкая система здравоохранения была лучше подготовлена к условиям военного времени.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

"До сих пор мы были слишком мало подготовлены", – сказала она.

По словам Варкен, необходимо обеспечить не только непрерывное медицинское обслуживание населения, но и раненых военнослужащих немецких вооруженных сил или союзников по НАТО.

"Летом мы представим законопроект о законе, направленном на укрепление системы здравоохранения, чтобы попытаться устранить эту слабость", – отметила глава Минздрава.

Она также добавила, что правительство будет тесно сотрудничать с военными по этому вопросу.

Варкер подчеркнула, что в первую очередь важно научить медицинский персонал более эффективно реагировать на кризисные ситуации и военные травмы, а также выявить медицинских работников, которые уже обладают такими навыками.

Она заявила, что эти приготовления не обязательно повлияют на планы правительства по закрытию некоторых небольших больниц в рамках реформы здравоохранения.

"Мы не можем сохранять структуры только из-за возможного сценария обороны", – сказала она.

Недавно руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет, а Германия будет в эпицентре событий.

Между тем большинство жителей США, Канады, Великобритании и Франции считают вероятным начало Третьей мировой войны в течение следующих пяти лет.