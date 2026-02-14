В Грузії кажуть, що не планують відновлювати залізничне сполучення з РФ

В Грузії, коментуючи заяви російської сторони про можливість відновлення залізничного сполучення через територію самопроголошеної Абхазії, заявили, що не мають таких намірів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві компанії "Грузинська залізниця".

В компанії зазначили, що не розуміють, "чому було порушено це питання".

"Щодо повідомлень ЗМІ про те, що російська сторона розглядає можливість відновлення залізничного сполучення з Грузією через Абхазію, ми хотіли б уточнити, що в Грузинській залізниці не йдеться про відновлення залізничного сполучення між Росією та Грузією", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, віцепрем'єр РФ Алексєй Оверчук заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з Грузією через територію самопроголошеної Абхазії.

Пряме залізничне сполучення, що з'єднувало Грузію з Росією через територію Абхазії, було перерване на початку 1990-их років.

У листопаді Грузія звинуватила Росію у зриві переговорів щодо окупованих територій.