РФ розглядає можливість відновити залізничне сполучення з Грузією

Росія розглядає можливість відновлення залізничного сполучення з Грузією через територію самопроголошеної Абхазії.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам заявив віцепрем'єр РФ Алексєй Оверчук, повідомляє "Ехо Кавказу".

За його словами, зараз йде робота над розблокуванням всіх порушених шляхів на Кавказі, "в тому числі розглядається можливість відновлення залізничного сполучення між Російською Федерацією і Грузією через територію Абхазії".

Відновлення цього маршруту, сказав Оверчук, важливе для вирішення "великого завдання" щодо "зміцнення транспортно-логістичної пов'язаності на Кавказі", що "критично важливо для миру, стабільності та економічного процвітання народів Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ірану, Туреччини та Росії".

"Розраховуємо на конструктивну взаємодію всіх держав регіону у вирішенні цього важливого спільного завдання", – заявив він.

Грузинська влада поки не коментувала цю заяву. Раніше в Тбілісі незмінно виступали проти відновлення залізничного сполучення до відновлення територіальної цілісності країни.

Пряме залізничне сполучення, що з'єднувало Грузію з Росією через територію Абхазії, було перерване на початку 1990-их років.

У листопаді Грузія звинуватила Росію у зриві переговорів щодо окупованих територій.