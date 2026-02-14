В Грузии говорят, что не планируют восстанавливать железнодорожное сообщение с РФ

В Грузии, комментируя заявления российской стороны о возможности восстановления железнодорожного сообщения через территорию самопровозглашенной Абхазии, заявили, что не имеют таких намерений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении компании "Грузинская железная дорога".

В компании отметили, что не понимают, "почему был поднят этот вопрос".

"В отношении сообщений СМИ о том, что российская сторона рассматривает возможность возобновления железнодорожного сообщения с Грузией через Абхазию, мы хотели бы уточнить, что в Грузинской железной дороге речь не идет о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией", – отмечается в заявлении.

Напомним, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о возможности возобновления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашенной Абхазии.

Прямое железнодорожное сообщение, соединявшее Грузию с Россией через территорию Абхазии, было прервано в начале 1990-х годов.

В ноябре Грузия обвинила Россию в срыве переговоров по оккупированным территориям.