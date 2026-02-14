Зеленський прокоментував рішення Макрона поговорити з Путіним

Президент України Володимир Зеленський не має заперечень щодо долучення президента Франції до переговорів з Путіним, але наполягає, що Європа має діяти тут спільно.

Про це він заявив на пресконференції в Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент наголосив, що знає про деталі ідеї Емманюеля Макрона щодо його намірів провести переговори з Путіним. "Це його рішення, він сказав мені (про намір провести цю розмову). Емманюель був дуже відвертий зі мною щодо цього", – розповів президент.

Зеленський не висловив зауважень щодо цього і зауважив, що довіряє Макрону щодо підтримки ним України.

Водночас, президент України вважає важливим, щоби переговори з РФ були спільними з боку Європи.

"Я думаю, що Європа повинна визначитися, яким чином вона хоче координувати переговори. Бо на мій погляд, Путін буде грати в ігри з одним, з іншим, потім з третім, з четвертим, щоб розділити Європу і дати кожному якусь цукерку, і просто щоб дати їм відчуття, що вони мають вирішальне слово", – пояснив Зеленський.

Також президент висловив жаль, що Європа не бере участі у переговорах з Росією у форматі, який закріпили за собою США.

Раніше повідомлялося, що Макрон вже залучає інших європейців до відновлення діалогу з Путіним.

Також цього тижня Макрон обговорює з європейцями вимоги до Путіна.

Водночас, більшість німців хочуть прямих переговорів Мерца з Путіним.