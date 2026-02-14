Зеленский прокомментировал решение Макрона поговорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет возражений относительно присоединения президента Франции к переговорам с Путиным, но настаивает, что Европа должна действовать здесь совместно.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент подчеркнул, что знает о деталях идеи Эмманюэля Макрона относительно его намерений провести переговоры с Путиным. "Это его решение, он сказал мне (о намерении провести этот разговор). Эмманюэль был очень откровенен со мной по этому поводу", – рассказал президент.

Зеленский не высказал замечаний по этому поводу и отметил, что доверяет Макрону относительно поддержки им Украины.

В то же время, президент Украины считает важным, чтобы переговоры с РФ были совместными со стороны Европы.

"Я думаю, что Европа должна определиться, каким образом она хочет координировать переговоры. Потому что на мой взгляд, Путин будет играть в игры с одним, с другим, потом с третьим, с четвертым, чтобы разделить Европу и дать каждому какую-то "конфету", и просто чтобы дать им ощущение, что они имеют решающее слово", – пояснил Зеленский.

Также президент выразил сожаление, что Европа не участвует в переговорах с Россией в формате, который закрепили за собой США.

Ранее сообщалось, что Макрон уже привлекает других европейцев к возобновлению диалога с Путиным.

Также на этой неделе Макрон обсуждает с европейцами требования к Путину.

В то же время, большинство немцев хотят прямых переговоров Мерца с Путиным.