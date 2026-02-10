Макрон розповів, що залучає інших європейців до відновлення діалогу з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонував кільком європейським колегам доєднатися до спроб відновити прямий діалог з російським правителем Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон заявив в інтерв’ю низці європейських медіа, зокрема Süddeutsche Zeitung.

Президент Франції пояснив, що його прагнення відновити прямий діалог з РФ пояснюється новою фазою війни в Україні, коли сторони розпочали мирні переговори.

На думку Макрона, європейці не мають залежати від американців у питаннях контактів з Росією, адже на кону – майбутнє їхнього континенту.

"Мої міркування дуже прості: чи хочемо ми делегувати обговорення цього питання іншим? Наше географічне положення не зміниться, подобається нам Росія чи ні, Росія і завтра буде там…Тому важливо, щоб ми структурували відновлення європейської дискусії з росіянами, без наївності, без тиску на українців, але й не залежачи в цій дискусії від третіх сторін", – відповів Макрон.

З огляду на це, французький лідер запропонував кільком європейським колегам доєднатися до нього у намаганнях відновити діалог з Кремлем.

"Для деяких було зарано відправляти своїх дипломатичних радників, як це зробили ми", – сказав Макрон, фактично підтвердивши інформацію про технічні переговори з росіянами.

Минулого тижня стало відомо, що дипломатичний радник французького президента Емманюель Бонн перебував у Москві для переговорів із російськими посадовцями. Тоді у Макрона не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

Президент Франції також виступив за те, щоб позицію Європи на переговорах з Росією відстоювала обмежена кількість представників. Макрон наполягає на важливості такого діалогу, інакше, за його словами, європейські інтереси вирішуватимуться США.

"В той день, коли ми матимемо мир, цей мир також стосуватиметься Європи. Ще раз: чи хотіли б ви, щоб американські посланці від вашого імені, від імені Європи, вели переговори про дату вступу України до Європейського Союзу? Ні, вибачте", – заявив президент Франції.

У грудні Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні.Тоді він заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про проведення діалогу з РФ, однак за умови, що ці контакти не заважатимуть переговорному процесу про припинення війни.