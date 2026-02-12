Більшість німців хочуть прямих переговорів Мерца з Путіним

Переважна більшість німців підтримують ідею прямих переговорів між канцлером Фрідріхом Мерцом і кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування YouGov, результати якого наводить n-tv.

За даними опитування, 58% респондентів заявили, що вони скоріше або навіть повністю підтримують такі переговори. Лише 26% висловилися проти.

Особливо великим є бажання прямих контактів між Мерцом і Путіним – серед прихильників партії канцлера ХДС – 64% виборців політсилу підтримують таку ідею.

Низька підтримка контактів Мерца з Путіним – серед прихильників "Лівих" (47%).

Про необхідність відновити прямі контакти між Європою та Росією у грудні заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Сам Мерц, коментуючи ідею прямих переговорів з РФ, заявляв, що такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу, який днями активізувався в Абу-Дабі.