Макрон перед розмовою з Путіним обговорює з європейцями вимоги до нього

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, перш ніж проводити розмову з лідером Росії Владіміром Путіним, важливо провести внутрішню роботу європейських лідерів над спільною позицією.

Як пише "Європейська правда", заяву Макрона наводить видання Le Figaro.

Макрон сказав, що перед початком діалогу з Владіміром Путіним важливо провести координацію з європейцями. "Це не питання днів, ми готуємося", – заявив французький президент після неформального саміту в Бельгії.

"Я думаю, що зараз потрібно насамперед працювати над собою, над тим, що ми хочемо вимагати", – додав французький президент.

У грудні Макрон оголосив про намір відновити прямі переговори зі своїм російським колегою, які були значною мірою перервані через війну в Україн.

На початку лютого Макрон відправив свого дипломатичного радника до Москви для їх підготовки.

За словами французького лідера, діалог з Путіним має бути підготовлений між європейцями.

"А що ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але також хочемо дещо для європейців" – додав президент Франції, пояснивши, що йдеться про "питання процвітання, про майбутнє нашої Європи, про архітектуру безпеки".

10 лютого глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.