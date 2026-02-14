Cікорський: Європа має повне право бути за столом переговорів щодо війни РФ і України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський акцентував, що тепер Європа є основним надавачем допомоги Україні, замінивши США – а тому має повне право на місце за столом переговорів щодо російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у суботу під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.

Сікорський акцентував на тому, що лідерська роль США у переговорах була би природною в умовах, коли США були ключовим донором допомоги Україні, але за останній рік частка європейської допомоги кардинально зросла.

"Зараз ми платимо за цю війну. Американські витрати на цю війну за останній рік були майже нульовими. Ми купуємо американську зброю, яку постачають Україні. У Конгресі США немає жодного пакета допомоги, і навіть перспектив його появи. А якщо ми платимо, якщо це про нашу безпеку також – не лише України, то ми заслуговуємо на місце за столом", – наголосив Радослав Сікорський.

У своєму виступі він окремо наголосив на імперсько-колоніальній природі війни, яку Путін розпочав проти України, та що ця війна є продовженням усього, що відбувалось в минулі сторіччя – нагадавши про заборону україномовних книжок у царській Росії, Голодомор та винищення інтелігенції у радянські часи.

"Путін каже, що хоче миру – у тому сенсі, як кожен диктатор і завойовник хоче миру. Якщо ви здастесь, капітулюєте – буде мир. Але ж на яких умовах? Росія може толерувати українськість як щось на зразок "провінційного російського фольклору". Але Росія – чи принаймні Путін – не може стерпіти існування України як нації з власною ідентичністю, історією, безпековими інтересами", – наголосив Сікорський.

"Зараз питання у цій війні – хто "трісне" першим. Українці демонструють, що на фронті вони не "тріщать". Просування Росії – незначні. Історія вчить нас, що бомбардування населення тут не працює… Тож реальне питання – коли у Путіна скінчаться ресурси на ведення цієї війни і затріщить російська економіка", – зазначив глава МЗС Польщі.

Президент Литви Гітанас Науседа також висловив думку, що Росія лише імітує ведення переговорів.

Під час панельної дискусії раніше у суботу президент України та генсек НАТО скептично оцінили наміри РФ вести реальні переговори, і застерегли Захід від помилкових оцінок.

Також Зеленський висловив жаль, що Європа не бере участі у переговорах з Росією у форматі, який закріпили за собою США.