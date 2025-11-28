ЗМІ: ЄС не домовився з Британією про її участь в оборонному фонді на 150 млрд євро

ЄС не зміг досягти угоди з Великою Британією про її участь в механізмі оборонного кредитування SAFE на 150 млрд євро.

Про це виданню Politico стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Переговори були дуже складними, оскільки Лондон і Брюссель не могли дійти згоди щодо того, скільки Велика Британія повинна буде заплатити за участь у спільних закупівлях, що фінансуються SAFE.

Британія пропонувала лише кілька мільйонів євро, тоді як ЄС знизив свою початкову суму для Лондона з 4,5–6,5 млрд євро до 2 млрд євро.

Голова Генерального директорату Комісії з питань оборонної промисловості та космосу Тімо Песонен сьогодні вранці повідомив послам ЄС, що угода з Великою Британією не укладена, розповів один з дипломатів.

Єврокомісія також веде переговори про укладення подібної угоди з Канадою. Песонен заявив, що сьогодні в другій половині дня він проінформує про хід цих переговорів, але висловив більший оптимізм щодо можливості досягнення угоди з Оттавою.

Єврокомісія розраховувала досягти угоди з Великою Британією до п’ятниці.

За даними ЗМІ, Німеччина прагне розблокувати участь Британії у SAFE.

