Навроцький про засідання Ради миру: полечу, куди захочу

Президент Польщі Кароль Навроцький відкинув застереження прем’єр-міністра Дональда Туск про його участь в установчому засіданні Ради миру, заснованої лідером США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", передає портал Onet.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що якщо президент Кароль Навроцький хоче взяти участь в установчому засіданні Ради миру, яке відбудеться 19 лютого у Вашингтоні, то має керуватися вказівками від уряду.

Журналісти запитали Навроцького, чи вирушить він до США на цю зустріч.

"Прем'єр-міністр може вказати своєму синові, куди він може летіти, або своїм онукам. Прем'єр-міністр не вказуватиме президенту Польщі, куди він може летіти. Я можу летіти, куди захочу", – обурився Навроцький.

Водночас польський президент визнав, що не може ухвалювати остаточне рішення щодо вступу країни у Раду миру, оскільки це – прерогатива уряду.

"У цьому контексті ми є заручниками прем'єр-міністра від початку до кінця. У тому сенсі, що уряд повинен надихнути Польщу на вступ до Ради миру, а президент може завершити цей процес", – сказав Навроцький.

Він звернувся до глави уряду із закликом визначитися щодо вступу Польщі в організацію, порівнявши його з Понтієм Пілатом.

"Тут прем'єр-міністр і уряд поводяться як Пілат, публічно заявляючи, з одного боку, що уряд не ініціюватиме вступ Польщі до Ради миру, а з іншого боку, не приймаючи відповідної резолюції", – додав він.

Цього тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не приєднуватиметься до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, але вивчить таку можливість.

Водночас у Навроцького закликали уряд розпочати підготовку до членства країни в Раді миру, ініційованій президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, більшість поляків не підтримують членство своєї країни в Раді миру Дональда Трампа, якщо за вступ потрібно буде сплатити мільярд доларів.

Детальніше про дискусії у Польщі читайте у матеріалі: Польща у "пастці Трампа": як запрошення до Ради миру стало викликом для сусідів.