Навроцкий о заседании Совета мира: полечу, куда захочу

Президент Польши Кароль Навроцкий отверг предостережение премьер-министра Дональда Туска о его участии в учредительном заседании Совета мира, основанного лидером США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает портал Onet.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что если президент Кароль Навроцкий хочет принять участие в учредительном заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля в Вашингтоне, то должен руководствоваться указаниями правительства.

Журналисты спросили Навроцкого, отправится ли он в США на эту встречу.

"Премьер-министр может указать своему сыну, куда он может лететь, или своим внукам. Премьер-министр не будет указывать президенту Польши, куда он может лететь. Я могу лететь, куда захочу", – возмутился Навроцкий.

В то же время польский президент признал, что не может принимать окончательное решение о вступлении страны в Совет мира, поскольку это – прерогатива правительства.

"В этом контексте мы являемся заложниками премьер-министра от начала до конца. В том смысле, что правительство должно вдохновить Польшу на вступление в Совет мира, а президент может завершить этот процесс", – сказал Навроцкий.

Он обратился к главе правительства с призывом определиться относительно вступления Польши в организацию, сравнив его с Понтием Пилатом.

"Здесь премьер-министр и правительство ведут себя как Пилат, публично заявляя, с одной стороны, что правительство не будет инициировать вступление Польши в Совет мира, а с другой стороны, не принимая соответствующей резолюции", – добавил он.

На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не присоединится к Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом, но изучит такую возможность.

В то же время в Навроцкого призвали правительство начать подготовку к членству страны в Совете мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, большинство поляков не поддерживают членство своей страны в Совете мира Дональда Трампа, если за вступление нужно будет заплатить миллиард долларов.