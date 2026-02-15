Німеччина та Норвегія підписали угоду про оборонну співпрацю

Міністри оборони Норвегії та Німеччини на полях Мюнхенської конференції з безпеки підписали масштабну оборонну угоду, спрямовану на зміцнення співпраці в галузі безпеки в рамках НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив уряд Норвегії.

Угоду, яка отримала назву "Ганзька домовленість", підписали міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік та його німецький колега Борис Пісторіус на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Міцна європейська співпраця є важливою для виконання зобов’язань НАТО щодо розподілу тягаря, де Європа повинна взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку", – сказав Сандік.

Угода охоплює співпрацю в п’яти основних сферах: космічне спостереження та зв'язок, морська безпека в Північній Атлантиці та Північному морі, сухопутні бойові дії із застосуванням загальновійськових сил, швидке підкріплення та оборонна промисловість.

Норвезький парламент нещодавно схвалив придбання двох додаткових підводних човнів. Після їх поставки Норвегія та Німеччина експлуатуватимуть по шість ідентичних підводних човнів 212CD. Країни також співпрацюють у розробці далекобійних морських ракет наступного покоління (3SM).

Тим часом німецькі війська регулярно проводять тренування та навчання в Норвегії, зокрема візьмуть участь в майбутніх навчаннях Cold Response 26, які пройдуть у березні 2026 року.

Окремо Осло замовило 54 танки Leopard 2 німецького виробництва, деякі з яких будуть вироблені в Норвегії. Натомість Берлін придбав розроблені в Норвегії ракети JSM вартістю близько понад 575 млн євро для своїх винищувачів F-35.

Партнерство також поширюється на співпрацю в космічній галузі. Очікується, що норвезький космодром Andoya та німецькі аерокосмічні технології відіграватимуть центральну роль у планах створення першої в Європі комерційної бази для запуску супутників.

Як повідомлялося, прем’єр Великої Британії Кір Стармер виступить з пропозицією для союзників Британії створити спільну ініціативу сприяння переозброєнню.

Водночас єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.