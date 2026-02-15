Германия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Министры обороны Норвегии и Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали масштабное оборонное соглашение, направленное на укрепление сотрудничества в области безопасности в рамках НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило правительство Норвегии.

Соглашение, получившее название "Ганзейское соглашение", подписали министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик и его немецкий коллега Борис Писториус на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Прочное европейское сотрудничество важно для выполнения обязательств НАТО по распределению бремени, где Европа должна взять на себя большую долю ответственности за собственную безопасность", – сказал Сандик.

Соглашение охватывает сотрудничество в пяти основных сферах: космическое наблюдение и связь, морская безопасность в Северной Атлантике и Северном море, сухопутные боевые действия с применением общевойсковых сил, быстрое подкрепление и оборонная промышленность.

Норвежский парламент недавно одобрил приобретение двух дополнительных подводных лодок. После их поставки Норвегия и Германия будут эксплуатировать по шесть идентичных подводных лодок 212CD. Страны также сотрудничают в разработке дальнобойных морских ракет следующего поколения (3SM).

Между тем немецкие войска регулярно проводят тренировки и учения в Норвегии, в частности примут участие в предстоящих учениях Cold Response 26, которые пройдут в марте 2026 года.

Отдельно Осло заказало 54 танка Leopard 2 немецкого производства, некоторые из которых будут произведены в Норвегии. В свою очередь, Берлин приобрел разработанные в Норвегии ракеты JSM стоимостью около 575 млн евро для своих истребителей F-35.

Партнерство также распространяется на сотрудничество в космической отрасли. Ожидается, что норвежский космодром Andoya и немецкие аэрокосмические технологии будут играть центральную роль в планах создания первой в Европе коммерческой базы для запуска спутников.

Как сообщалось, премьер Великобритании Кир Стармер выступит с предложением для союзников Британии создать совместную инициативу содействия перевооружению.

В то же время еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза, который позволит странам ЕС взять на себя ответственность за собственную оборону.