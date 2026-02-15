Опрос: более половины чехов поддерживают продолжение "снарядной инициативы"

Около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса агентства Kantar CZ, результаты которого опубликовала České noviny.

Опрос, проведенный в январе, показал, что 62% поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% – выступают против.

Еще 3% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

По словам аналитика Kantar CZ Павела Ранохи, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддержали продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.

Среди сторонников правящих партий – две трети избирателей "Автомобилистов" одобрили бы такое решение. Такой же ответ дали половина сторонников ANO и одна пятая – SDP.

Напомним, до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

После встречи "коалиции решительных" в Париже Бабиш заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

Недавно в НАТО сообщили, что так называемая "чешская инициатива", которую используют для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, нашла существенно больше снарядов, чем ожидалось.