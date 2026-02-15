Рубіо: ми не хочемо, щоб Європа була нашим васалом

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Братислави заявив, що США не прагнуть мати Європу як васала, а хочуть сильного партнерства.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Рубіо прокоментував публікації ЗМІ про те, що європейці "засмучені" через зменшення залежності від Америки. На це держсекретар відповів, що Вашингтон не прагне, щоб Європа була залежною від США. Натомість Сполучені Штати хочуть бачити поряд сильних союзників.

"Ми не хочемо, щоб Європа була залежною, ми не просимо Європу бути васалом Сполучених Штатів, ми хочемо бути вашим партнером, ми хочемо працювати з вами…Наша думка була і залишається такою: чим сильніші ви, як окремі країни, так і колективно як альянс, чим сильніші члени НАТО, тим сильніший НАТО", – сказав він.

Держсекретар США назвав "позитивними" дії європейських союзників, спрямовані на зміцнення Альянсу.

Водночас він вкотре підтвердив, що США не виходять з НАТО, попри певні ротації американських військ, розгорнутих у Європі.

"Я думаю, це було чітко висловлено на саміті кілька днів тому, на зустрічі на рівні міністрів оборони, що ми не виходимо з НАТО. Ми не виходимо, тобто ми можемо перекинути кілька тисяч військових з однієї країни в іншу, але так було завжди, це завжди відбувалося", – заявив Рубіо.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та співпрацювати з Європою щодо глобальних викликів, зокрема в межах НАТО.

12 лютого перед засіданням міністрів оборони країн НАТО заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі заявив, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Згодом він пояснив, як це бачать у Вашингтоні.

