Мерц звернувся до США: бути в ізоляції – не варіант

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та співпрацювати з Європою щодо глобальних викликів.

Про це, як пише "Європейська правда", канцлер заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

Мерц заявив, що трансатлантичне партнерство втратило свою самоочевидність – спершу у Сполучених Штатах, а потім і в Європі. Канцлер Німеччини звернувся до представників США із закликом відновити довіру між Європою та Сполученими Штатами.

Він зазначив, що європейці вже роблять свій внесок у відновлення цих зв'язків. Європа прагне залишити свої розбіжності позаду та працювати разом над розбіжностями з Вашингтоном для встановлення здорових відносин.

"Навіть Сполучені Штати не будуть достатньо потужними, щоб діяти самостійно. НАТО є не тільки нашою перевагою, але й, дорогі американські друзі, вашою конкурентною перевагою. Тож давайте разом відновимо трансатлантичну довіру", – звернувся канцлер до США.

У своїй промові Мерц також розкритикував рух MAGA ("Зробимо Америку знову великою"), який, серед іншого, наполягає на ізоляціоністській політиці Сполучених Штатів.

"Битва культур MAGA в США не є нашою. Свобода слова тут закінчується там, де висловлювання спрямовані проти людської гідності та нашого Основного закону. Ми не віримо в тарифи та протекціонізм, а віримо у вільну торгівлю", – заявив Мерц.

Нагадаємо, 12 лютого перед засіданням міністрів оборони країн НАТО заступник глави Пентагону заявив, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Згодом він пояснив, як це бачать у Вашингтоні.

