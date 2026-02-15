Рубио: мы не хотим, чтобы Европа была нашим вассалом

Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Братиславу заявил, что США не стремятся иметь Европу в качестве вассала, а хотят сильного партнерства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Рубио прокомментировал публикации СМИ о том, что европейцы "разочарованы" из-за уменьшения зависимости от Америки. На это госсекретарь ответил, что Вашингтон не стремится, чтобы Европа была зависимой от США. Вместо этого Соединенные Штаты хотят видеть рядом сильных союзников.

"Мы не хотим, чтобы Европа была зависимой, мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов, мы хотим быть вашим партнером, мы хотим работать с вами... Наше мнение было и остается таким: чем сильнее вы, как отдельные страны, так и коллективно как альянс, чем сильнее члены НАТО, тем сильнее НАТО", – сказал он.

Госсекретарь США назвал "позитивными" действия европейских союзников, направленные на укрепление Альянса.

В то же время он в очередной раз подтвердил, что США не выходят из НАТО, несмотря на определенные ротации американских войск, развернутых в Европе.

"Я думаю, это было четко выражено на саммите несколько дней назад, на встрече на уровне министров обороны, что мы не выходим из НАТО. Мы не выходим, то есть мы можем перебросить несколько тысяч военных из одной страны в другую, но так было всегда, это всегда происходило", – заявил Рубио.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и сотрудничать с Европой в отношении глобальных вызовов, в частности в рамках НАТО.

12 февраля перед заседанием министров обороны стран НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США хотят создать "НАТО 3.0", которая не будет "основана на зависимости" Европы от Америки.

Впоследствии он объяснил, как это видят в Вашингтоне.

