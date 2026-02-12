У Пентагоні пояснили, як саме вимагають реформувати НАТО

Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбрідж Колбі пояснив колегам у НАТО, що він мав на увазі у заяві про необхідність створити "нову версію НАТО".

Про це йдеться у промові Колбі на закритому засіданні Північноатлантичної ради, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".

Як повідомляла "ЄП", у четвер Елбрідж Колбі, який очолив американську делегацію, заявив про зацікавленість у перетворенні Альянсу на "НАТО 3.0".

Представник Пентагону пояснив, що він називає терміном "НАТО 1.0" оборонний альянс у тій формі, який існував за Радянського Союзу. "Він характеризувався жорстким, реалістичним і прямим підходом до стримування та оборони. Від самого початку від союзників очікувалося, що вони будуть виконувати свої зобов'язання", – зауважив Колбі додавши, що ще тоді, у часи СРСР, "жорсткі переговори про розподіл фінансового тягаря були нормою".

Після розпаду Радянського Союзу, за його словами, почалася нова стадія існування НАТО, яку він називає терміном "НАТО 2.0". Ця версія Альянсу характеризувалася зміщенням зусиль з оборони Європи на операції у віддалених регіонах, а також істотним роззброєнням на європейському континенті. Також у цьому періоді існування Альянсу, який, за словами американського посадовця, вже завершився, Альянс відмовився від ментальності часів холодної війни, змінивши її на ліберальнішу ментальність "міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Зараз, за словами Елбріджа Колбі, необхідно винайти нову версію функціонування Альянсу, яку він називає "НАТО 3.0"

"Цей "НАТО 3.0" вимагає набагато більших зусиль від наших союзників, вимагає від них активізуватись і взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи", – пояснив він, підкресливши, що не фокусуватися при цьому необхідно не лише на військовій силі, а й поєднувати її з дипломатичною діяльністю.

"Часи змінилися. Треба пристосовуватися до них. І це не означає відмови від НАТО", – наголосив представник керівництва Пентагону.

Окремо Колбі повідомив європейцям про намір і далі надавати Європі "ядерну парасольку".

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.