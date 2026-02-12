США пообіцяли продовжити надавати державам НАТО у Європі "ядерну парасольку"

Сполучені Штати продовжать надавати європейським державам-членам НАТО розширений ядерний потенціал стримування, попри те, що США більше не будуть основним захисником Європи у сфері звичайних (конвенційних) озброєнь.

Про це йдеться у заяві заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі під час закритого засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі 12 лютого, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди".

Заступник очільника Пентагону запевнив, що США продовжать надавати ядерний захист державам НАТО у Європі.

"Стратегія, яка вдає, ніби Сполучені Штати можуть нескінченно довго залишатися основним захисником Європи у сфері звичайних озброєнь, одночасно несучи вирішальний тягар усюди в інших місцях, не є ні життєздатною, ні розсудливою. Це прагнення, відірване від ресурсів", – заявив Колбі.

Він підкреслив, що така стратегія не служить інтересам ні звичайних американців, ні європейців.

"Це не дружба. Справжня дружба полягає в тому, щоб говорити правдиво, прямо і переконливо", – переконаний заступник міністра оборони США.

Він додав, що у Пентагоні хочуть бути відвертими з союзниками в НАТО "як щодо термінів і масштабу змін, так і щодо викликів та компромісів, з якими ми стикаємося".

"Ми продовжуватимемо надавати розширений ядерний потенціал стримування США. І ми також продовжуватимемо, у більш обмежений і сфокусований спосіб, надавати конвенційні засоби, що сприяють обороні НАТО", – пообіцяв Елбрідж Колбі.

