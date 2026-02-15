Мелоні не погодилася зі словами Мерца про США

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не погодилася з промовою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на Мюнхенській конференції з безпеки, у якій він закликав Європу відмовитися від залежності від США.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала у коментарі газеті Corriere della Sera.

На запитання, чи погоджується вона з критикою Мерца щодо дій адміністрації США, Мелоні відповіла, що Америка та Європа перебувають на "особливому" етапі відносин.

"Я думаю, що Мерц має рацію, коли каже, що Європа повинна зосередитися на собі та робити більше, наприклад, у сфері безпеки, починаючи з європейського стовпа НАТО. Я з цим згодна", – сказала Мелоні.

Але прем’єрка Італії відкинула будь-які ідеї про те, що Європа повинна прагнути діяти самостійно, без співпраці зі США.

"Ми повинні натомість працювати над більшою інтеграцією між Європою та Сполученими Штатами. Працювати над зміцненням того, що нас об’єднує, а не того, що може нас розділяти, дуже важливо для всіх, особливо для європейських країн", – заявила глава італійського уряду.

Вона також відкинула слова канцлера про вплив руху MAGA ("Зробимо Америку знову великою") в Європі, зазначивши, що це не є питанням, що викликає "занепокоєння в межах юрисдикції ЄС".

Нагадаємо, у своїй промові на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та співпрацювати з Європою щодо глобальних викликів. Водночас він заявив, що Європа має адаптуватися до нової реальності та посилити свою незалежність.

У п’ятницю канцлер Німеччини також заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо спільного ядерного стримування у Європі.