Мелони не согласилась со словами Мерца о США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не согласилась с речью канцлера Германии Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он призвал Европу отказаться от зависимости от США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в комментарии газете Corriere della Sera.

На вопрос, согласна ли она с критикой Мерца в отношении действий администрации США, Мелони ответила, что Америка и Европа находятся на "особом" этапе отношений.

"Я думаю, что Мерц прав, когда говорит, что Европа должна сосредоточиться на себе и делать больше, например, в сфере безопасности, начиная с европейского столба НАТО. Я с этим согласна", – сказала Мелони.

Но премьер Италии отвергла любые идеи о том, что Европа должна стремиться действовать самостоятельно, без сотрудничества с США.

"Мы должны вместо этого работать над большей интеграцией между Европой и Соединенными Штатами. Работать над укреплением того, что нас объединяет, а не того, что может нас разделять, очень важно для всех, особенно для европейских стран", – заявила глава итальянского правительства.

Она также отвергла слова канцлера о влиянии движения MAGA ("Сделаем Америку снова великой") в Европе, отметив, что это не является вопросом, вызывающим "беспокойство в пределах юрисдикции ЕС".

Напомним, в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и сотрудничать с Европой в отношении глобальных вызовов. В то же время он заявил, что Европа должна адаптироваться к новой реальности и усилить свою независимость.

В пятницу канцлер Германии также заявил, что он ведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о совместном ядерном сдерживании в Европе.