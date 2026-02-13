Мерц розповів, що веде переговори з Макроном про спільну європейську "ядерну парасольку"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування.

Про це, як пише "Європейська правда", канцлер заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як зауважив Мерц, переговори щодо спільного ядерного стримування не означають, що Європа більше не покладається на захист НАТО, а показують те, як вона прагне зміцнити власну оборону.

"Ми робимо це не шляхом списання НАТО з рахунків. Ми робимо це шляхом створення сильної, самодостатньої європейської опори в рамках Альянсу", – сказав канцлер у своїй промові.

Мерц також наголосив, що світ вступає в нову реальність. Європа, на його думку, повинна визнати це та адаптуватися до неї, зберігаючи при цьому власні цінності.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася. Зазначимо, що власну ядерну зброю серед європейських держав мають лише Франція та Британія.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році. Проте, за словами джерел, відбудеться це не під час Мюнхенської безпекової конференції, а пізніше у Франції.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі напередодні повідомив європейцям про намір і далі надавати Європі "ядерну парасольку".