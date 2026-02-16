Керівник Rheinmetall не очікує миру в Україні цього року

Армін Паппергер, генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG каже, що Росія не зацікавлена в припиненні війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у подкасті Table.Today від Table.Briefings, цитує ntv.

Через те, що РФ не бажає припиняти війну глава німецької компанії не очікує миру в Україні цього року.

"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", – сказав Паппергер.

За його словами, Rheinmetall могла б "поставити більше зенітних гармат, більше боєприпасів і навіть більше танків", але бракує фінансування.

Паппергер оголосив про плани збільшити кількість співробітників своєї компанії до 70 тисяч у найближчі роки.

Він також очікує, що до кінця цього року портфель замовлень становитиме близько 140 мільярдів євро.

10 лютого глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.

Раніше Каллас вже попереджала, що зосередження уваги на поступках України ризикує розмити межі відповідальності Росії за розв’язану агресію.