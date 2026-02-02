Каллас попередила про ризик тиску на Україну з вимогою поступок

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас попередила, що зосередження уваги на поступках України ризикує розмити межі відповідальності Росії за розв’язану агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Каллас наводить The Guardian.

Глава європейської дипломатії наголосила, що зараз на Україну чиниться величезний тиск, "щоб вони пішли на дуже складні поступки", і це є проблемою.

Водночас вона попередила, що це загрожує "розмити картину того, в чому насправді полягає проблема".

"Якщо згадати останні 100 років, Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію", – зазначила Каллас.

Вона заявила, що Європа повинна домагатися поступок від Росії, включаючи обмеження на її військові сили, армію і ядерну зброю, а також вимагати відповідальності "за скоєні злочини".

Каллас сказала, що росіяни намагаються зосередитися на переговорах із США, щоб уникнути складних розмов, оскільки вони вважають, що "розмови з американцями [допомагають] їм [з] максималістськими вимогами, яких вони навіть не досягли військовим шляхом".

Але вона наполягала, що ЄС має "дуже чітку роль" у перевірці будь-якої потенційної майбутньої мирної угоди, тому що "необхідна участь Європи".

Видання FT з посиланням на джерела раніше повідомляло, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу – як того вимагала Росія.

Після цього у Білому домі назвали неправдивими ці повідомлення ЗМІ.