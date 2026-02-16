Руководитель Rheinmetall не ожидает мира в Украине в этом году

Армин Паппергер, генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall AG, говорит, что Россия не заинтересована в прекращении войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в подкасте Table.Today от Table.Briefings, цитирует ntv.

Из-за того, что РФ не желает прекращать войну, глава немецкой компании не ожидает мира в Украине в этом году.

"Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов", – сказал Паппергер.

По его словам, Rheinmetall могла бы "поставить больше зенитных орудий, больше боеприпасов и даже больше танков", но не хватает финансирования.

Паппергер объявил о планах увеличить количество сотрудников своей компании до 70 тысяч в ближайшие годы.

Он также ожидает, что к концу этого года портфель заказов составит около 140 миллиардов евро.

10 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит на обсуждение стран ЕС перечень уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

Ранее Каллас уже предупреждала, что сосредоточение внимания на уступках Украины рискует размыть границы ответственности России за развязанную агрессию.